Погода в Хабаровске 3 октября 2021: без осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 октября в столице региона днем температура поднимется только до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики не прогнозируют осадков. В светлое время суток ожидается от +9 до +14 градусов. Ночью - от -3 до +2. Скорость южного ветра составит до 10 метров в секунду.

В центральных районах возможны небольшие осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +5 до +14 градусов. Ночью похолодает: от -7 до +3 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-12 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -4 до +9 градусов. Ночью - от -7 до +2. Ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью от 3 до 14 метров в секунду. На побережье Охотского моря возможны порывы до 20 метров в секунду. Местами пройдет мокрый снег.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.