Число жертв коронавируса превысило 900 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 412 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 151, Комсомольске - 115, в Николаевском районе - 37, в Лазо - 32, в Комсомольском - 20, в Амурском - 13. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 295 жителей края, 41 находится в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2282 койки для ковид-больных. Свободны 242.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93 291 случаев коронавируса;

85 923 человек выздоровело;

6 467 находятся на лечении (2040 в стационаре, амбулаторно 4427);

Скончался 901 человек.

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