В Хабаровске ночью загорелась жилая деревянная двухэтажка Фото: Людмила БОРОДИНА

В Хабаровске в ночь на 30 октября произошел пожар в деревянной двухэтажке на улице Ухтомского. В МЧС вызов поступил от случайных очевидцев, сообщили в ведомстве.

Оказалось, что горел мусор на лестничной площадке, дымом затянуло весь подъезд.

— Звено газодымозащитной службы выдвинулось на разведку и проверку квартир на наличие там людей, нуждающихся в помощи и эвакуации. По лестничному маршу при помощи спасательных устройств были эвакуированы четыре человека, из них двое детей, до прибытия пожарных подразделении самостоятельно из дома вышли 10 человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что с огнем удалось справиться быстро. На это потребовалось всего 10 минут. Затем в течение часа спасатели еще разбирали поврежденную лестницу и проливали ее водой. В общей сложности, огонь повредил 10 квадратных метров площади.

Отметим, что минувшей ночью произошел еще один пожар. Загорелся заброшенный дом на улице Серова. Погибших и пострадавших нет.

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