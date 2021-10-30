В ДТП на трассе «Колыма» погибли два человека и пострадали дети. Фото: стоп-кадр видео

В Магаданской области на трассе «Колыма» произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись «лоб в лоб». Авария унесла жизни двух человек, еще четверо серьезно пострадали, сообщили в региональном ГИБДД.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, одна из машин принадлежала службе такси. Однако официального подтверждения этой информации в ведомстве пока не дают. Оба автомобиля получили существенные повреждения.

К этой минуте известно, что при столкновении авто, погибли два человека. Также пострадали еще четверо. В том числе, дети. Один из них еще совсем маленький — его перевозили в детском кресле, которое обычно подходит для детей до одного года.

— Инспекторами ГИБДД пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь с применением медицинской укладки, находящейся в салоне патрульного автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

Причины аварии устанавливаются.

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