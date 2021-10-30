В Хабаровске задержали магазинных воров Фото: Тимур ХАНОВ

В Хабаровске полицейские задержали двух местных жителей, которых подозревают в краже одежды из магазина. Из торговой точки он, по версии оперативников, вынесли две куртки и брюки на сумму свыше 20 тысяч рублей.

— Ранее задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Похищенные вещи подельники продали случайным прохожим, а деньги потратили на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе МВД региона.

Там также добавили, что на мужчин завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы. Оба находятся под подпиской о невыезде.

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