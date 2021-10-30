В Хабаровске состоялся первый Дальневосточный экспортный форум Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялся первый Дальневосточный экспортный форум. Участие в нем приняли отечественные и зарубежные бизнесмены, которые готовы заключать контракты на поставку товаров из России, сообщили в правительстве региона.

Учитывая то, что сейчас многие опасаются вживую посещать массовые мероприятия, была организована онлайн-трансляция с площадок форума. К ней подключились около 1100 человек из разных уголков мира.

– Мы хотели показать нашим предпринимателям, что экспорт – это просто. Экспорт Хабаровского края сейчас растет. Внешнеэкономическая конъюнктура благоприятна практически по всем позициям. Минэкономразвития региона, Центр поддержки экспорта края готовы поддержать наши предприятия и помочь им представить ту продукцию, которые они готовы поставлять на зарубежные рынки, – подчеркнула заместитель министра экономического развития Хабаровского края Валентина Филоненко.

Организаторы форума отмечают: особым местом стала площадка B2B-сессий. Участие в переговорах приняли предприниматели из Индии, КНР, ОАЭ, Индонезии, Монголии, Японии, Шри-Ланки, Республики Корея, и Кубы, а также из разных регионов России.

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