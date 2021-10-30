В Хабаровске закрылся Родильный дом №4 Фото: Александр СТЕПАНОВ

В Хабаровске на санобработку закрылся Родильный дом №4. Она продлится две недели.

— Это плановое мероприятие. С 29 октября по 11 ноября мы приостановили госпитализацию, — сообщили в КГБУЗ «Родильный дом 4», пишет Dvhab.ru

Приказ о проведении санобработки подписал министр здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко.

Процедура является плановой и регулярно проводится в медицинских учреждениях.

На время, пока четвертый родильный дом отмывают, рожениц госпитализируют в другие: №1 и №2.

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