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Общество30 октября 2021 9:08

В Хабаровске закрылся Родильный дом №4

Пациенток распределяют в другие специальные медучреждения
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровске закрылся Родильный дом №4

В Хабаровске закрылся Родильный дом №4

Фото: Александр СТЕПАНОВ

В Хабаровске на санобработку закрылся Родильный дом №4. Она продлится две недели.

— Это плановое мероприятие. С 29 октября по 11 ноября мы приостановили госпитализацию, — сообщили в КГБУЗ «Родильный дом 4», пишет Dvhab.ru

Приказ о проведении санобработки подписал министр здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко.

Процедура является плановой и регулярно проводится в медицинских учреждениях.

На время, пока четвертый родильный дом отмывают, рожениц госпитализируют в другие: №1 и №2.

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