В Хабаровске закрылся Родильный дом №4
Фото: Александр СТЕПАНОВ
В Хабаровске на санобработку закрылся Родильный дом №4. Она продлится две недели.
— Это плановое мероприятие. С 29 октября по 11 ноября мы приостановили госпитализацию, — сообщили в КГБУЗ «Родильный дом 4», пишет Dvhab.ru
Приказ о проведении санобработки подписал министр здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко.
Процедура является плановой и регулярно проводится в медицинских учреждениях.
На время, пока четвертый родильный дом отмывают, рожениц госпитализируют в другие: №1 и №2.
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