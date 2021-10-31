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Здоровье31 октября 2021 3:45

Рекорд побит: 422 человека заразились COVID-19 в Хабаровском крае

32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ
Илья ФЕДУЛОВ
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41 человек находится в тяжелом состоянии

41 человек находится в тяжелом состоянии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 422 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Такое суточное число заболевших побило вчерашний рекорд с начала пандемии.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 141, Комсомольске - 113, в Районе им. Лазо – 41, в Вяземском -25, в Советско-Гаванском районе – 22, в Нанайском районе - 17, в Тугуро-Чумиканском районе - 10.

На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 295 жителей края, 41 находится в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2342 койки для ковид-больных. Свободны 311.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93 713 случаев коронавируса;

86 216 человек выздоровело; скончались 904 человека.

6 593 находятся на лечении (2031 в стационаре, амбулаторно 4 562);

Привито от COVID-19 382 042 жителей края, полностью завершили вакцинацию

352 211 человек.