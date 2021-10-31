Солдатский медальон 1917 года и другие находки Гражданской войны пополнят музеи Хабаровского края

Участники экспедиции нашли гильзы, обоймы и другие артефакты Фото: Правительство Хабаровского края

У поисковиков Хабаровского края заканчивается полевой сезон. Последняя экспедиция недавно завершилась в Бикинском районе. Исследователи проводили раскопки на полях в селах Васильевка и Покровка. В годы Гражданской войны на Дальнем Востоке здесь проходили бои.

Во время работ обнаружилось много находок. Все артефакты отправятся в районные музеи.

В экспедиции участвовали три группы из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Амурска, а также Бикинского, Вяземского, Ульчского, Комсомольского, Хабаровского районов, и района имени Лазо. Всего это более 100 человек.

–Начали мы 14 сентября. Исследовали участок наступления обходной группы НРА: второго и частично первого Читинских полков. Участники экспедиции нашли гильзы, обоймы, «стаканы» от шрапнельных снарядов и другие артефакты. Особо ценной находкой стал очередной солдатский медальон образца 1917 года, – рассказал Никита Кобзев, председатель совета хабаровского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

Кроме Бикинского района поисковики в 2021 году исследовали место боя в районе между Ольгохтой и станцией Урми, чтобы определить границы Второго Инского боя и найти неучтенные захоронения. В числе наиболее ценных находок также были солдатские медальоны.

В следующем году будет отмечаться столетие Гражданской войны. Наши поисковики продолжат свои экспедиции. Поимо раскопок, они планируют принять участие во Всероссийской экспедиции «Вахта памяти», которая состоится в Волгограде.