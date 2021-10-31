Хабаровский «Амур» проиграл казахскому «Барысу»

Игра была очень ожесточенная. Фото ХК «Амур»

В Хабаровске прошел хоккейный матч между командой «Амур» и «Барыс» из столицы Казахстана Нур-Султан. Перед матчем с «Барысом» тренерский штаб «тигров» не стал изменять победный состав команды.

Первая десять минут остались за хозяевами. Однако во второй половине периода «снежные барсы» начали «выгрызать» статистику в свою пользу. «Барсам» удавались позиционные атаки, в которых они оставляли мало пространства для маневра противнику. На перерыв команды отправились при счете 0:0.

Во втором периоде характер игры также не поменялся. На 33 минуте «тигры» пропустили острую атаку соперника. А все попытки «Амура» забить шайбу оказались неудачными. «Барсы» также не смогли этого сделать. Счет оставался 0:0.

Заключительная двадцатиминутка командам также ничего не принесла. И только в последние минуты матча «Амуру» забили единственный гол. По итогу «тигры» отпустили соперника с «сухарем». Казахский «Барыс» победил со счетом 1:0.

Напомним, ранее хабаровские «тигры» в очередной раз обыграли финнов на своем льду. ХК «Амур» победил команду «Йокерит» из Хельсинки по буллитам со счетом 2:1. В пресс-службе ХК «Амур» напомнили, что предыдущий матч с «Йокеритом» в Хабаровске завершился со счетом 4:1.