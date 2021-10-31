Полный запрет публичных мероприятий ввели в Хабаровском крае

В крае ежедневно растет количество заразившихся COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае ужесточили карантинные меры. Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве ввел дополнительные ограничения при посещении публичных мест.

До особого распоряжения краевые власти отменили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, а также публичных массовых мероприятий.

При этом в некоторые заведения вход остался открытым при заполняемости не более 50 процентов.

- Кинотеатры, театры, филармонии, цирки, дома культуры, фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные объекты разрешается заполнять не более, чем на 50 процентов. Такие же ограничения касаются религиозных мероприятий. Также с 30 октября по 7 ноября прекращают свою работу детские игровые центры, комнаты и аттракционы в закрытых помещениях, - сообщается на сайте правительства края.

Стоит отметить, что некоторые публичные мероприятия разрешено проводить с ограничениями по участникам.

Так не более 50 человек могут участвовать в публичных слушаниях. Официальные спортивные соревнования можно проводить если участников не более 100 человек. Трибуны на матчах по футболу и хоккею должны заполняться не более, чем на 500 зрителей.

Напомним, в регионе ежедневно растет количество зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки 30 октября в Хабаровском крае ковидом заразились 422 человека, что является рекордным числом за все время.