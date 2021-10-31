Погода в Хабаровске 1 ноября 2021: без осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний месяц осени встретит хабаровчан прохладой. Осадков не ожидается. 1 ноября в столице региона днем температура поднимется только до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -4. Скорость юго-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, осадков не ожидается сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики не прогнозируют сильных осадков. В светлое время суток ожидается от +7 до +9 градусов. Ночью - от -8 до -6. Скорость южного ветра составит до 2-7 метров в секунду.

В центральных районах осадков не будет. В течение дня столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов. Ночью похолодает: от -12 до -4 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 2-12 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -8 до +4 градусов. Ночью - от -16 до -9. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 2 до 14 метров в секунду.

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