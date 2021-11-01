Хабаровский край бьет рекорды по заражениям коронавирусом
Фото: Светлана Макеева
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 425 человек
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 365, в Хабаровском районе - 60.
- Выздоровели 292 жителя края, 53 находятся в тяжелом состоянии, 35 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2342 койки для ковид-больных. Свободны 234.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94 138 случаев коронавируса;
86 508 человек выздоровело;
6 722 находятся на лечении (2108 в стационаре, амбулаторно 4 614);
Скончались 908 человек.
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