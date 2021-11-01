В Хабаровском крае заканчивается навигация маломерных судов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае с 1 ноября закончилась навигация на большей части территории региона. Выход на воду еще разрешен на территориях южных районов региона и на побережье Татарского пролива. В остальных районах нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

— Во время рейда был выявлен случай выхода на воду граждан на маломерном судне, не зарегистрированным надлежащим образом. На нарушителей был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь владельца ждет штраф в размере 15000 рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в целом, владельцы лодок и катеров с пониманием относятся к тому, что наступило время убирать суда эллинги и гаражи и готовить их к следующему сезону.

Также специалисты назвали самые распространенные нарушения, которые допускают обладатели водного транспорта.

— Среди наиболее частных из них – это отсутствие регистрации маломерного судна в подразделениях ГИМС, нет отметки о прохождении технического осмотра, который необходимо проходить регулярно. Также бывают случаи, когда катером или лодкой управляют граждане, не имеющие удостоверение судоводителя. Все эти нарушения предусматривают значительный штраф от 5 до 20 тысяч рублей, — пояснил Александр Гомзарь, государственный инспектор инспекторского отделения по хабаровскому району Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомств напомнили, что закрытие навигации, прежде всего, обусловлено погодными условиями. Холод и сильные сезонные ветра способны убить тех, кто рискнет выйти в акватории. Если человек упадет за борт, у него почти не будет шансов выжить, а причиной подобных ЧП становится то, что лодки попросту переворачиваются на беспокойной воде.

Навигация в крае полностью завершится к 5 ноября.

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