Иномарка на полном ходу сбила хабаровчанку на «зебре»: водитель отвлекся на телефонный звонок Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Жесткое ДТП в Хабаровске: на пешеходном переходе иномарка на полном ходу сбила женщину. Водитель объяснил: отвлекся на телефон и не среагировал на пешехода.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась на улице Шеронова вблизи дома №22А/1. Светофора в этом районе на переходе нет.

Удар был такой силы, что женщину откинуло на несколько метров. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее серьезнейшие травмы. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшей.

Личность женщины пока не установлена. Наказание для невнимательного водителя будет зависеть от степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей.

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