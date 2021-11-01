Хабаровские волонтеры-поисковики из «Лига Спас» поборются за крупный грант на международном конкурсе. Фото: «Лига Спас»

Проект добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас» из Хабаровского края прошел в финал международного конкурса грантов. Ежегодно волонтеры участвуют в сотнях поисков пропавших, сообщили в правительстве региона.

Если говорить о сухих цифрах, то только с начала текущего года добровольцы 250 раз принимали участие в поисках людей. Им удалось найти и спасти 150 человек.

В правительстве отметили, что отряду необходимо расширяться, чтобы активно работать на всей территории края. На сегодняшний день большая часть сил сконцентрирована в Хабаровске.

Чтобы поиски проводились как можно эффективнее, добровольцы могут на бесплатной основе обучаться в региональном ресурсном центре по обучению поиску пропавших людей. И грант, в случае выигрыша, позволит увеличить потенциал поисковой деятельности.

КОНКРЕТНО

Поддержать добровольцев из Хабаровска могут все до 5 ноября, пройдя по ссылке https://dobro.ru/project/10032748 (сайт dobro.ru, раздел «Народное голосование международной премии #МЫВМЕСТЕ», трек «Волонтеры и НКО, герои среди нас», организатор - АНО «Хабаровский краевой мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»).

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