В Хабаровском крае будут штрафовать за купание в неположенных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Хабаровского края, которые любят купаться там, где им вздумается, будут привлекаться к административной ответственности. Депутаты Законодательной думы приняли закон о внесении изменений в Кодекс региона об административных правонарушениях, которым установлена административная ответственность за купание в запрещенных местах.

Те, кто несмотря на установленные знаки на водоемах о запрете на купание, все же будут плескаться в воде, должны будут платить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Вопрос о том, стоит ли штрафовать жителей региона, обсуждался с лета.

- В августе с законодательной инициативой выступил губернатор края Михаил Дегтярев. 27 октября на заседании краевого парламента закон принят и вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, - сообщили в Законодательной думе Хабаровского края.

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