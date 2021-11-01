Хабаровчанина отправили под суд за месть жене
Фото: Алексей БУЛАТОВ
41-летний хабаровчанин отправился под суд за ложный донос. Из-за его звонка в полицию пришлось эвакуировать жильцов всего подъезда и поднять по тревоге спецслужбы, сообщили в ГУ МВД региона.
Как выяснилось, поводом для звонка в полицию стали семейные разборки. Мужчина пришел домой пьяным, жена устроила скандал.
- Чтобы досадить своей второй половине, безработный хабаровчанин сделал звонок со своего мобильного телефона и сообщил заведомо ложные сведения об опасности. На место были оперативно направлены экипажи экстренных городских служб. Сотрудники полиции оказали помощь в эвакуации 30 жильцов. Подъезд обследовал кинолог со специально обученной собакой, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.
Хабаровчанина задержали, до суда он находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы.
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