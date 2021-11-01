В Хабаровске самобытные коллективы презентуют творчество народов Севера

Артисты Магаданского Русского оркестра и ансамбля песни и танца народов Севера «ЭНЭР» приедут в краевую столицу с концертом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровской краевой филармонии 3 ноября выступят самобытные коллективы. Артисты Магаданского Русского оркестра и ансамбля песни и танца народов Севера «Энер» приедут в краевую столицу с концертом, который состоится при поддержке Министерства культуры России.

Государственную поддержку оказывают в рамках проекта «Нитью единой». Он объединяет музыкальные традиции народов Севера. Самобытные коллективы презентуют творчество своих народов и национальностей, а также представят совместные мультикультурные произведения.

По словам организаторов концерта, в творческом дуэте двух коллективов соединилось несколько жанров коренной основы музыкального искусства - от звукоподражания до современной фолк-музыки.

Концерт состоится 3 ноября в 18:30 в большом зале Хабаровской краевой филармонии.

- При посещении концерта на контроле необходимо будет предъявить QR-код о полной вакцинации от COVID-19, полученный через единый портал госуслуг или специализированное приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», - напомнили в правительстве края.

Также вместо QR-кода может быть предоставлена справка о вакцинации против COVID-19 или справка о перенесенном заболевании в течение полугода до дня проведения концерта. Вместе с кодом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.