Частный инвестор построит многопрофильный медицинский центр в Хабаровске

Семейный медцентр будет принимать 50 тысяч пациентов в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске появится многопрофильный семейный медицинский центр. Строительством займется частный инвестор. Возвести новое медучреждение площадью 4500 квадратных метров намерена группа компаний «Медскан».

О планируемом строительстве стало известно на совещании по реализации крупного инвестиционного проекта в области частной медицины, которое провел заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

- Семейный медцентр будет принимать 50 тысяч пациентов в год. Для хабаровчан появится 200 новых рабочих мест. На реализацию инвестиционного проекта потратят 1,2 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Сопровождением проекта занимается АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

- Медцентр появится на улице Лейтенанта Орлова. Сейчас инвестору предстоит проработать проект и подготовить бизнес-план для получения земельного участка без торгов в рамках статуса «Масштабный приоритетный инвестиционный проект», - рассказали в Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края.

Напомним, это не единственный проект в области частной медицины, реализуемый в регионе. В 2022 году в краевой столице на базе одного из корпусов бывшей Дорожной больницы начнет работу российско-японский центр превентивной медицины.