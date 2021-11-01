В Хабаровском крае восстанавливают аварийные мосты

До конца этого года планируется провести капитальный ремонт семи ветхих сооружений Фото: Правительство Хабаровского края

На дорогах регионального и местного значения по поручению губернатора края Михаила Дегтярева продолжается реконструкция аварийных мостов.

До конца этого года планируется провести капитальный ремонт семи ветхих сооружений. Три из них уже отремонтировали. Возобновлено движение по мостам через реки Быстрая и Хайбас в Охотском районе, через реку Балахта в Нанайском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом году объем работ по восстановлению аварийных мостов увеличен благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, которое удалось получить после обращения главы региона Михаила Дегтярева.

- Около 104 миллионов выделено на ремонт аварийных и предаварийных мостовых сооружений. Перечень сформирован на основе обращений глав и жителей районов. Работы начались в конце августа, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В Николаевском районе на мосту через реку Эбкан появилась объездная дорога, а также заменен настил. Осталось смонтировать барьерные ограждения.

На мостовом переходе через реку Ургал в Верхнебуреинском районе выполняется монтаж настила и перильных ограждений.

Активные работы развернуты на переправе, которая расположена в Николаевском районе. На мосту через реку Нижняя Патха смонтировано основание с учетом укрепления конструкций. Сейчас выполняются работы по монтажу балок пролетов.

В районе пятого километра автодороги Биробиджан - поселок Кукан завершена разборка ветхих конструкций. Сейчас ведется монтаж оснований новой переправы.

- Все работы планируется завершить до конца текущего года. Таким образом, удастся сохранить транспортную доступность для более чем семи тысяч жителей региона, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В следующем году работы по восстановлению аварийных мостов будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». До 2024 года в крае отремонтируют около 200 мостовых сооружений.