Комсомольчанин пытался провезти потенциально опасных животных

30 октября мужчина пытался провезти в Хабаровск 12 голов крупного рогатого скота Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

Житель Комсомольска-на-Амуре нарушил правила перевозки сельскохозяйственных животных. 30 октября мужчина пытался провезти в Хабаровск 12 голов крупного рогатого скота.

Нарушения выявили сотрудники ДПС, когда остановили автомобиль с двенадцатью животными на посту через реку Амур. У мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов. Маршрут перевозки он не согласовывал.

Владелец рассказал, что животные были приобретены в населенных пунктах Амурской области для содержания и разведения в Комсомольске-на-Амуре.

- За нарушения правил перевозки сельскохозяйственных животных на комсомольчанина составлен протокол об административном правонарушении по части второй статьи 10.8 административного кодекса, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Мужчине выдано предписание о проведении карантинных мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы Хабаровского края.

Напомним, в регионе проводятся мероприятия по предупреждению распространения опасных заразных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней, случай которой недавно был зафиксирован в Хабаровском крае.