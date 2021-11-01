Полицейский из Хабаровска борется за звание лучшего в конкурсе «Народный участковый 2021»

Старший лейтенант полиции Максим Петушков смотрит за соблюдением порядка в районе Депо II Фото: Из личного архива героя публикации

Стартовал финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый». За звание лучшего борются полицейские из разных уголков страны. Честь Хабаровского края защищает участковый Максим Петушков.

Старший лейтенант полиции Максим Петушков смотрит за соблюдением порядка в районе Депо II. Посвятить себя службе в МВД участковый решил еще в школе и с тех пор ни разу не усомнился в своем выборе. Считает, что работа - это, прежде всего, долг, а главное - помогать людям. Подробнее о лучшем участковом Хабаровского края можно прочитать в предыдущем материале.

Выбирать народного участкового будут читатели «КП». Голосование стартовало 1 ноября. До 10 ноября каждый пользователь интернета через свои аккаунты в социальных сетях сможет проголосовать на сайте издания за одного из кандидатов. Главный приз - УАЗ «Патриот». Церемония награждения состоится 17 ноября.

Проголосовать за земляка и ознакомиться с более подробными условиями конкурса можно, перейдя по ссылке. Максиму Петушкову нужен ваш голос!

В ТЕМУ:

Лучший участковый Хабаровского края: «Мы служим не за деньги, а чтобы помогать людям»

Старший лейтенант полиции рассказал о своей работе, долге и верности делу (подробнее)