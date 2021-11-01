Социальные транспортные карты прекратили действие в Хабаровском крае

В Хабаровском крае больше не будет действовать социальная транспортная карта Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае теперь не получится оплатить проезд социальной транспортной картой. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях города льготники смогут расплачиваться банковской картой «Мир».

В этом месяце хабаровчане будут оплачивать проезд из своих средств. Затраты возместят в декабре в пределах установленного лимита.

- Реабилитированным гражданам, жертвам политических репрессий и труженикам тыла возместят 1020 рублей. Ветеранам труда и военной службы, пожилым людям и школьникам из многодетных семей ежемесячно будут выделять 1000 рублей. Лимит для федеральных льготников - 300 рублей, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Способ предоставления льготы изменен из-за возникших споров после введения социальной транспортной карты. Проведенный министерством социальной защиты населения края конкурс по выбору регионального оператора социальной транспортной карты признан недействительным по решению суда.