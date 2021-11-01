Пробки в Хабаровске: нерабочие дни не повлияли на дорожную ситуацию

Хабаровчане подолгу стоят на дорогах, пытаясь добраться домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неделя началась с пробок. Хабаровчане подолгу стоят на дорогах, пытаясь добраться домой. На этой неделе ситуация с пробками не изменилась, даже несмотря на то, что период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями.

Масштабный затор традиционно образовался в сторону улицы Павла Морозова. Пробка в этом направлении начинается заранее, на Шевчука.

Придется набраться терпения хабаровчанам, чей маршрут домой проложен через улицу Волочаевскую. Здесь тоже образовалось столпотворение машин до самой развязки с Краснореченской. Оттуда пробка продолжается по улице 65-летия Победы.

Длинная пробка образовалась на улице Ленина. Затор начинается от поворота с Волочаевской и заканчивается на пересечении с Калинина.

Пробка по улице Запарина начинается в районе питомника имени Шуранова и заканчивается на перекрестке с Уссурийским бульваром.

Недлинный затор сформировался на улице Лейтенанта Орлова. Пробка заканчивается на пересечении с Волочаевской.