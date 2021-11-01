Погода в Хабаровске 2 ноября 2021: без осадков Фото: Петр МОЛОТОВ

2 ноября в Хабаровске днем температура поднимется до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, осадков не ожидается, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики не прогнозируют сильных осадков. В светлое время суток ожидается от +6 до +10 градусов. Ночью - от -7 до -5. Скорость южного ветра составит до 2-11 метров в секунду.

В центральных районах осадков не будет. В течение дня столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов. Ночью похолодает: от -11 до -6 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 2-11 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -5 до +5 градусов. Ночью - от -14 до -5. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 2 до 14 метров в секунду.

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