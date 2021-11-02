В Хабаровском крае от коронавируса скончались 911 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 428 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 379, в Хабаровском районе - 48, в Комсомольске - 1.

- Выздоровели 298 жителя края, 41 находится в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2428 коек для ковид-больных. Свободны 268.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94 566 случаев коронавируса;

86 806 человек выздоровело;

6 849 находятся на лечении (2160 в стационаре, амбулаторно 4 689);

Скончались 911 человек.

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