В Хабаровском крае от коронавируса скончались 911 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 428 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 379, в Хабаровском районе - 48, в Комсомольске - 1.
- Выздоровели 298 жителя края, 41 находится в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2428 коек для ковид-больных. Свободны 268.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94 566 случаев коронавируса;
86 806 человек выздоровело;
6 849 находятся на лечении (2160 в стационаре, амбулаторно 4 689);
Скончались 911 человек.
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