Обманутые «Востокстройсервисом» дольщики из Хабаровска все-таки получат свои квартиры Фото: Прокуратура Хабаровского края

Спустя шесть лет ожидания переезда в новые квартиры, хабаровчане, купившие жилье на 2-ой Портовой в Краснофлотском районе города, заедут в свое жилье. Завершено строительство одного из проблемных домов, которое начинал ныне обанкротившийся «Востокстройсервис». Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

- «Востокстройсервис» не выполнил своих обязательств перед участниками долевого строительства, покинул строительную площадку и в настоящее время находится в состоянии банкротства. Возобновление строительных работ на объекте долевого участия произошло лишь после передачи в декабре 2020 года прав застройщика к ООО «Центр инновационных технологий, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Все это время прокуратура следила за работой нового исполнителя и контролировала ход работ.

Отметим, что на счету «Востокстройсервиса» это не единственный недостроенный дом. Компания не сдала в срок и ЖК «Эдельвейс». Две 25-этажки должны были сдать еще восемь лет назад. Только сейчас минстрой одобрил смену застройщика. Теперь жилым комплексом, расположенным по улице Трехгорной, займется ООО «Подрядчик». Работы обещают завершить к концу 2023 года.

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