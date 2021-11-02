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Происшествия2 ноября 2021 4:15

Хабаровского перевозчика оштрафовали на 10 миллионов за взятку чиновнику люксовым внедорожником

Фирма передала должностному лицу администрации города Toyota Land Cruiser за покровительство
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровского перевозчика оштрафовали на 10 миллионов за взятку чиновнику люксовым внедорожником

Хабаровского перевозчика оштрафовали на 10 миллионов за взятку чиновнику люксовым внедорожником

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске состоялся суд над одним из городских перевозчиков. Компанию обвинили в незаконном вознаграждении одного из экс-чиновников мэрии. За то, чтобы не возникало никаких юридических проблем с перевозкой пассажиров, фирма подарила ему люксовый внедорожник.

- Установлено, что в 2017 году руководитель организации передал должностному лицу администрации города Хабаровска дорогостоящий внедорожник в качестве взятки за общее покровительство при осуществлении пассажирских перевозок на территории города, а также за способствование заключению договоров о совместной деятельности по организации автомобильных перевозок пассажиров и багажа на наиболее выгодных маршрутах, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге суд принял решение, что за дачу взятки компания заплатит 10 миллионов рублей, а автомобиль будет конфискован. Решение суда не вступило в законную силу.

Дальнейшую судьбу коррумпированного чиновника вскоре решит суд.

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