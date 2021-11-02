Вертолеты медицины катастроф вывезли из отдаленных районов Хабаровского края более 450 пациентов с ковидом
Фото: Правительство Хабаровского края
По 15-18 человек за раз. Именно столько пациентов может поместиться на борт вертолета медицины катастроф. Воздушные суда с начала года десятки раз вылетали в различные районы Хабаровского края, чтобы эвакуировать из труднодоступных уголков региона пациентов, тяжело заболевших коронавирусом. Промежуточные итоги деятельности службы подвели в правительстве региона.
В общей сложности с начала года на вертолетах вывезли более 450 человек. Кроме этого, для более оперативной помощи специалисты ежедневно проводят телеконсультации с медицинскими учреждениями в отдаленных районах. Практика эта не нова. Она активно присутствует в деятельности региональных медиков с 2016 года.
- За 10 месяцев 2021 года мы провели 370 видеоконференций с районными больницами. Благодаря новым технологиям возрастает доступность для населения края высокотехнологичной медпомощи. Для таких совещаний мы приглашаем высококвалифицированных специалистов по разным направлениям. Решается вопрос о времени, о транспортабельности больного, какой транспорт использовать, - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Центра медицины катастроф Андрей Суханов.
В краевом минздраве отметили, что чаще всего вертолеты медицины катастроф летают в Верхнебуреинский, Ульчский и Охотский районы. Рейсы совершают по несколько раз в неделю для транспортировки людей с коронавирусной инфекцией.
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