В Хабаровске пройдет Большой этнографический диктант–2021
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Хабаровске пройдет ежегодный Большой этнографический диктант. Проект позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Событие состоится в период с 3 по 7 ноября.
Написать диктант можно будет в любой из четырех дней. Местом проведения станет кинотеатр «Совкино».
— Задания этнографического диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 20 вопросов единых для участников со всех территорий России, а также 10 вопросов специально для жителей Хабаровского края. За правильный ответ на все вопросы участник может набрать 100 баллов. Среднее время прохождение диктанта – 45 минут, — сообщили в минкульте Хабаровского края.
Там также отметили, что прийти на диктант смогут только те, у кого есть QR-коды. Остальным предлагается альтернатива в виде прохождения диктанта на www.miretno.ru.
Время проведения диктанта ежедневно с 10:00 до 18:00.
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