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Происшествия2 ноября 2021 6:55

Пенсионерка из Хабаровского края лишилась почти миллиона рублей, желая найти работу

Женщина попалась на удочку мошенников и одумалась только тогда, когда с ней перестали выходить на связь
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Пенсионерка из Хабаровского края лишилась почти миллиона рублей, желая найти работу

Пенсионерка из Хабаровского края лишилась почти миллиона рублей, желая найти работу

Фото: Антон БИБЕР

Пенсионерка из Хабаровского края лишилась почти 800 тысяч рублей, желая найти работу. Ее обманули мошенники и списали все накопления с банковских карт. О произошедшем рассказали в ГУ МВД региона.

Как сообщили в ведомстве, женщине позвонила незнакомка и предложила работу на дому продолжительностью 30 минут с заработной платой 20 тысяч рублей. Позже с горожанкой связался другой сотрудник «фирмы» и сказал, что необходимо пройти регистрацию на двух интернет-площадках.

- Женщина призналась, что выполняла все действия, продиктованные неизвестными: вводила свои данные и называла коды. Позже гражданка обнаружила, что со счетов ее двух банковских карт похищены деньги. Заявительница попыталась самостоятельно дозвониться до лжесотрудников компании, но на звонки никто не отвечал. Тогда потерпевшая обратилась в полицию, - рассказали в ведомстве.

Мошенников разыскивают. Им грозят десять лет колонии.

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