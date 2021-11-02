В Хабаровске обновляют остановки общественного транспорта

До конца года планируется установить 76 новых павильонов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае ремонтируют остановки общественного транспорта. До конца года планируется установить 76 новых павильонов.

1 ноября уже модернизировали несколько остановок. Среди них две остановки на Нововыборгской. Столько же павильонов установили на остановке «Железнодорожная больница». Еще четыре пункта установили на пути Восточное шоссе - улица Победы. По одному павильону появилось на улицах Малиновского, а также на остановках «Запарина», «Зеленая», «Кафедральный собор».

- Из городского бюджета на ремонт остановок выделено 11 миллионов рублей. А в рамках нацпрограммы «Безопасные качественные дороги» город получил еще 27 миллионов, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

На Березовском шоссе появилось 13 новых конструкций, еще по два пункта модернизировали на остановках «Картонно-рубероидный завод» и «Покровский храм».

- 8,7 миллиона потрачено на металлические установки: их уже заказали. Они будут изготовлены на базе УФСИН. Всего 47 конструкций: из них 15 с боковым остеклением и 32 из металла с профлистом, - добавили в администрации города.

Программа по ремонту остановок разработана по поручению мэра краевой столицы Сергея Кравчука. Всего в Хабаровске 600 остановок общественного транспорта. Они принадлежат муниципалитету, а также бизнесменам, арендующим землю.