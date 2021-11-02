За спасение ребенка полицейского из Хабаровска наградил министр внутренних дел РФ

Александр Богатырев справа Фото: пресс-служба УМВД РФ по ЕАО

Майора полиции в Хабаровске наградили за спасение ребенка. Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю Александр Богатырев предотвратил трагедию в июле прошлого года.

Мужчина стал очевидцем ДТП на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской. Неуправляемый микроавтобус получил удар и бесконтрольно ездил по кругу. Полицейский увидел, как из открытого окна передней пассажирской двери на дорогу выпал ребенок. Мужчина успел поднять малыша и перенести в безопасное место. Через несколько секунд автобус проехал там, где только что находился трехлетний мальчик. Мгновенная реакция Александра Богатырева предотвратила трагедию.

Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам органов внутренних дел прошла в формате видеоконференции. Церемонию для полицейских, проявивших мужество при спасении людей, провел министр внутренних дел Российской Федерации - генерал полиции Владимир Колокольцев.

- В нештатных ситуациях внимание очевидцев всегда обращено на полицейских, даже если они оказываются на месте происшествия случайно. Очень важно, не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь. Для этого необходимо не только быть профессионалом, но и обладать силой духа, быть смелым и благородным, - отметил Владимир Колокольцев.

Выступивший с ответным словом Александр Богатырев поблагодарил за возможность принять участие в торжественном награждении.

- Я осознанно выбрал профессию полицейского. Преодоленные трудности закалили характер и силу воли, - отметил Александр Богатырев.