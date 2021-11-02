В Хабаровском крае горят леса

Работа по предотвращению пожаров уже началась Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае вырос риск возникновения ландшафтных пожаров. В связи с этим глава региона Михаил Дегтярев потребовал от краевых ведомств принять меры по недопущению лесных пожаров.

В первую очередь губернатор обратился к комитету правительства края по гражданской защите, а также к министерству лесного хозяйства и лесной переработки.

- Увеличение количества ландшафтных пожаров связано с безответственным отношением местных властей к пожарной безопасности, - отметил Михаил Дегтярев.

Как пояснили в пресс-службе правительства края, работа по предотвращению пожаров уже началась. 2 ноября в регионе зафиксировано два лесных пожара. Пламя охватило территорию в 42 гектара. Возгорания локализованы.

- Одной из причин пожаров считается потепление. В четырех районах края - Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском - доступ в леса органичен. Особый режим действует на территориях 19 муниципальных образований. Население информируют о рисках возгораний. С пожарами будут бороться до выпадения снега, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.