В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «От теплого сердца»

Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывают жители почти всех районов края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае помогут детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. До 30 ноября в регионе проходит благотворительная акция «От теплого сердца». Краевое министерство социальной защиты проводит такую акцию ежегодно перед похолоданием.

- Уже собрали 1300 теплой одежды: пуховики, шапки, рукавички, вязаные носки, обувь. Помощь смогли получить 1056 человек. 500 из них – дети, - пояснила Наталья Меньшикова, начальник отдела министерства социальной защиты края.

Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывают жители почти всех районов края. В Ванинском районе студенты-волонтеры связали жилетки по индивидуальным размерам для детей-инвалидов. В Комсомольске-на-Амуре в центре соцпомощи вяжут теплые носки для детей, находящихся на стационарном соцобслуживании.

Сотрудница Амурского филиала АО «Полиметалл» связала десять комплектов теплых аксессуаров – шарфов и шапок. Женщина передала вещи в отделение соцреабилитации.

В краевой столице предприниматели передали новую теплую обувь центру соцпомощи семье и детям. Зимнюю обувь закупили на сумму в 123 тысячи рублей.

- Нуждающиеся семьи для получения помощи могут обратиться в центры соцобслуживания семьи и детей. Также, соцработники самостоятельно разносят теплые вещи по домам и выдают одежду на выездах в рамках работы «Социального автобуса», - отметили в пресс-службе правительства края.