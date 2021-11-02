Для хабаровчан организуют «горячую линию» по вопросам пассажирского транспорта

Задать вопрос по телефону можно будет 16 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска проведет «горячую линию». Задать вопрос по телефону можно будет 16 ноября.

- Начальник отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли Елена Кашеварова ответит на вопросы, касающиеся работы пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах, - пояснили в пресс-службе краевой администрации.

Хабаровчане смогут задать свои вопросы 16 ноября с 10 до 11 утра. Звонить нужно по номеру 32-96-22.