Специалисты минтранса Хабаровского края проконтролировали соблюдение масочного режима

В регионе продолжают действовать требования по соблюдению масочного режима Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Рейд провели специалисты краевого минтранса.

Участники рейда напомнили хабаровчанам о необходимости соблюдать масочный режим на остановках и в здании автовокзала. Кроме этого, специалисты минтранса проконтролировали санитарную обработку мест массового скопления граждан на автовокзале.

В регионе продолжают действовать требования по соблюдению масочного режима при нахождении в общественных местах.

- Эти меры необходимы для эффективной борьбы со сложной эпидемиологической ситуацией, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

По итогам рейда специалисты ведомства сделали вывод, что большинство пассажиров транспорта следует требованиям соблюдения масочного режима.

- Подобные рейды, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов, будут продолжаться. В случае отказа надеть защитную маску на хабаровчанина может быть составлен протокол по статье 20.6.1 административного кодекса, а также выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.