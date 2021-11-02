Пробки в Хабаровске: дорожная ситуация улучшилась в связи с нерабочими днями

Пробки в Хабаровске пошли на спад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Хабаровске пошли на спад. Вечером 2 ноября дорожная ситуация оценена сервисом «Яндекс.Пробки» на пять баллов, однако красным цветом на карте выделено только несколько коротких участков городских улиц.

Красным остался участок дороги по улице Павла Морозова. Этим же цветом отмечена развязка по Краснореченской. Там пробка продолжается по улице 65-летия Победы.

На улице Волочаевской затор образовался от травмпункта. Он продолжается при повороте на улицу Ленина, которая стоит до пересечения с Калинина: по ней движение тоже затруднено из-за пробки.

Встал небольшой отрезок дороги по улице Пушкина: от Центра восстановительной медицины пробка продолжается по улице Слободской до перекрестка с Гамарника.

Одна из главных улиц города, Карла Маркса, загружена в районе музыкального театра.