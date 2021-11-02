Погода в Хабаровске 3 ноября 2021: без осадков и до +9 Фото: Андрей ТАНАЕВ

3 ноября в Хабаровске днем температура поднимется до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -6. Скорость восточного ветра составит 4-9 метров в секунду, осадков не ожидается, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики не прогнозируют сильных осадков. В светлое время суток ожидается от +6 до +11 градусов. Ночью - от -7 до -2. Скорость юго-восточного ветра составит до 11 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. В течение дня столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов. Ночью похолодает: от -15 до -6 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 2-12 метров в секунду.

На севере региона местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем ожидается от -5 до +8 градусов. Ночью - от -10 до -5. Ветер южный будет дуть со скоростью от 2 до 12 метров в секунду.

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