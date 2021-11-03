В Хабаровском крае остались 249 свободных коек для ковидных больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 437 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 116, в Солнечном районе - 64, в Амурском - 41, Николаевском - 40, Бикинском - 30, Вяземском - 29, Верхнебуреинском- 27, Хабаровском - 25, Лазо - 22. В Хабаровске еще 20 инфицированных. На остальной территории края отмечаются единичные случаи заболевания.

- Выздоровел 301 житель края, 49 находится в тяжелом состоянии, 27 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2428 коек для ковид-больных. Свободны 249.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 95 011 случаев коронавируса;

87 107 человек выздоровело;

6 988 находятся на лечении (2179 в стационаре, амбулаторно 4 808);

Скончались 916 человек.

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