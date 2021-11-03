В ночном пожаре в Комсомольске-на-Амуре погибли курицы и индюки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 3 ноября в Городе юности загорелся частный дом на улице Пугачева в микрорайоне Менделеево. Огонь охватил крышу жилого дома и несколько придомовых построек. На тушение пожара выехало 16 человек и 4 единицы техники.

На месте возгорания пожарные обнаружили, что горит крыша частного дома. Спасатели незамедлительно проверили, есть ли в горящем помещении люди. Убедившись, что внутри помещений людей нет, пожарные приступили к тушению огня. Пламя быстро распространялось. Около получаса потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание и еще час его ликвидировали.

В итоге сгорела крыша частного дома, заброшенный дом из бруса, расположенный рядом, а также несколько надзорных построек.

- Никто из людей не пострадал. Однако в результате пожара погибли 14 кур и индюшка с молодым индюшонком, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Сотрудники Госпожнадзора МЧС России проведут проверку.

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