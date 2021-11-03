Женщина сбила школьника в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Легкие травмы получил восьмилетний школьник в Хабаровске, переходя дорогу. Мальчик проигнорировал наличие пешеходного перехода недалеко от себя и решил перейти дорогу там, где удобно.
29-летняя хабаровчанка ехала по улице Вологодской в сторону улицы Белорусской на автомобиле Daihatsu Mira. Вдруг, в районе дома №8 на улице Белорусской, на дорогу выбежал мальчик, которого девушка не успела вовремя заметить. В итоге машина наехала на школьника. Как позже выяснилось, в зоне видимости был расположен пешеходный переход, который восьмилетний мальчик проигнорировал.
- Пешеход получил незначительные травмы - ссадины на лице и голени, ушиб мягких тканей левого бедра. Мальчика доставили в травмпункт, где ему назначили амбулаторное лечение, - сообщили в ГИБДД по Хабаровску.
Во время ДТП водитель была трезва.
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