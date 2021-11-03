Сделать прививку от COVID-19 можно в 12 мобильных пунктах Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас для жителей региона доступно четыре вида вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник V») и однокомпонентные «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Ковивак». Для всех желающих привиться работает 12 мобильных пунктов вакцинации. Вакцинироваться можно и в поликлиниках.

По последним данным, в регионе от COVID-19 привились 388 296 человек, из них полностью завершили вакцинацию 358 386. Так, за последние сутки получить иммунитет от ковида смогли более четырех тысяч человек. Сейчас количество противопоказаний у вакцин практически нет. Накануне стало известно, что привиться могут беременные и кормящие матери.

- Меньше всего противопоказаний у вакцин «ГамКовидВак» и «Спутник Лайт». Прививка противопоказана лишь тем, у кого есть аллергия на вакцины, содержащие те же вспомогательные вещества, а также несовершеннолетним. Людям, входящим в группу риска, рекомендовано привиться в первую очередь, - сообщила Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Хабаровского края.

Согласно статистике, с 1 января 2021 года ковидом переболели лишь 7096 человек, получивших иммунитет от вируса. Это 2,1% от общего числа заболевших. Из них госпитализировано было 1336 человек и 0,4%. Также установлено, что у большинства заболевших прошло более полугода с вакцинации.

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