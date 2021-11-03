В Хабаровске вновь начнут отлавливать бродячих собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что в краевой столице будут активизировать работу по отлову безнадзорных животных. Проблема с бродячими псами стоит достаточно остро в Хабаровске. Достаточно часто от местных жителей поступают жалобы на стаи бездомных животных.

- Поручил активизировать работу по отлову безнадзорных животных. Сегодня на это заложено 14,7 миллиона рублей, из которых освоено 11,2 миллиона. В плане - отлов 1504 животных. Сейчас подрядчик выполнил обязательства по 1196 из них, - сообщил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Нередко стаи собак ведут себя агрессивно - кидаются на людей. Буквально в начале сентября бездомные псы повредили несколько машин местных жителей на переулке Донском.

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