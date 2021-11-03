Мобильные пункты вакцинации в Хабаровске изменили график работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильный пункт вакцинации, расположенный на улице Трехгорной, 100 изменил график работы. Теперь пункт в «Леруа Мерлен» будет принимать всех желающих лишь по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00.

Кроме того, изменился график работы пункта в здании железнодорожного вокзала. Ранее он работал в круглосуточном режиме, а сейчас будет принимать хабаровчан и гостей столицы ежедневно с 10:00 до 18:00.

Также теперь чуть дольше будет работать пункт в торговом центре «ЭВР». Со вторника по воскресенье прививку смогут сделать все желающие с 11:00 до 19:00. В понедельник у мобильного пункта выходной.

Актуальное расписание работы мобильных пунктов доступно по ссылке.

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