Оздоровление Амура обсудили на Всероссийском водном конгрессе Фото: Правительство Хабаровского края

Экологическое благополучие и оздоровление реки Амур обсудили в рамках Всероссийского водного конгресса. Помимо исчезновения рыбы, у реки есть множество других проблем, таких как ежегодные наводнения и экологическое состояние.

- Мы говорим о совершенно новом комплексном подходе в решении проблем реки Амур. В том числе необходимо решить вопрос загрязнения реки из-за антропогенной деятельности, обеспечить стабильную работу водохозяйственного комплекса, сохранить экосистему, возобновить и вывести на новый уровень научную работу, а также активизировать взаимодействие по международным договорам, - сказал Константин Третьяк, заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края.

На конгрессе озвучили несколько предложений по изменению ситуации. Например, рассмотреть возможность расширить сети гидропостов рек бассейна Амура, чтобы заблаговременно реагировать на угрозы затопления. Кроме того, эта мера позволит проводить дноуглубления русла реки, в том числе с помощью земснарядов. Решать подобную задачу можно эффективнее, если полномочия передадут на региональный уровень.

- Сейчас у регионов нет таких полномочий, что затрудняет предотвращение негативных последствий паводков, - добавил Константин Третьяк.

Вопросы строительства и реконструкции гидротехнических сооружений предложили передать в ведомство минстроя России. Так удастся организовать работы на высоком уровне. Расходы на содержание этих сооружений также предложили переложить на федеральный бюджет. Это позволит снизить нагрузку с муниципальных и краевого бюджетов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.