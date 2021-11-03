Пять уголовных дел о покупке сертификатов о вакцинации расследуют в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае возбуждено пять уголовных дел по факту покупки прививочных сертификатов. Сотрудники УМВД России по краю занимаются расследованием дел и выявлением других нарушений антиковидных мер.
- На особом контроле у нас остается работа по выявлению незаконной реализации документов о вакцинации. На сегодняшний день возбуждено и расследуется пять уголовных дел в этой сфере, - заявил на оперативном штабе Иван Ямковой, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Кроме того, в своем выступлении он рассказал о нарушениях антиковидных мер, введенных постановлением правительства региона.
- Ежедневно мы охватываем до 500 человек, находящихся на амбулаторном лечении. Органы совместные рейды. Всего с начала пандемии проведено более 3 тысяч таких мероприятий. Они проходят ежедневно. В общественном транспорте выявлено более 300 нарушений масочного режима. В сфере общепита выявлено более 3000 нарушений за весь период, а за прошедшую неделю более 50. Всего зафиксировано более 4 тысяч нарушений масочного режима. Основная доля нарушителей – это физлица. По нашим материалам наложено штрафов на сумму 4 миллиона рублей. Вынесено 2300 предупреждений, - добавил Иван Ямковой.
Напомним, что в Хабаровском крае вводятся новые строгие ограничения.
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