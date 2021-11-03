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Общество3 ноября 2021 7:49

Инвесторы Хабаровского края смогут возместить затраты на создание инфраструктуры по новым проектам

Из бюджета края на инвестиции выделено 1,6 миллиарда рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае в перечень НИП попали пять проектов общей стоимостью 35 миллиардов

В Хабаровском крае в перечень НИП попали пять проектов общей стоимостью 35 миллиардов

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае запустили новый механизм государственной поддержки инвесторов. У них появится возможность участвовать в новых инвестиционных проектах (НИП). Регионы окажут инвесторам помощь в строительстве инженерной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Деньги инвесторам будут выделять из сумм, которые освобождаются в результате реструктуризации, то есть переформатирования задолженностей по бюджетным кредитам.

- В Хабаровском крае в перечень НИП попали пять проектов общей стоимостью 35 миллиардов. Из них 1,6 миллиарда рублей - бюджетные инвестиции, - пояснил Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

Такой формой поддержки уже воспользовались ООО «Броско». С помощью государственной поддержки строится многофункциональный комплекс с гостиницей и водно-оздоровительным комплексом. На это выделено 7,5 миллиарда рублей. А АО «Международный авиатерминал Хабаровск» в рамках НИП строит новый пассажирский терминал международных авиалиний. Инвестиции в этом случае составили 5,22 миллиарда.

- В следующем году из краевого бюджета инвесторам будут предоставлены субсидии после формирования НИП. Этим сейчас занимается Минэкономразвития России, - рассказали в пресс-службе правительства края.