В Хабаровске участились рейды по соблюдению антиковидных мер в магазинах

На нарушителей составляют административные протоколы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске городская администрация проводит рейды в магазинах. Три раза в неделю сотрудники мэрии контролируют масочный режим.

- Раньше мы проводили рейды два раза в неделю, но теперь три. Сотрудники полиции тоже участвуют в рейдах. Люди разные. Кто-то после замечания спокойно надевает маску. Есть и те, кто наотрез отказывается выполнить просьбу, - отметила Марина Троскалевская, заместитель начальника отдела управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города.

На нарушителей составляют административные протоколы. После их рассмотрения гражданину могут выписать штраф до 30 тысяч рублей. ИП и юридические лица в таком случае будут вынуждены заплатить от 10 до 50 тысяч. Если организация будет полностью игнорировать требования, то штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей.

Также участники рейда проконтролировали наличие антисептиков и соблюдение дистанции в магазинах.

- Проверки будут проводиться и в праздники. Продавцы и покупатели будут проинформированы об опасности заболевания COVID-19, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.